UL+ILM i SDP volen un pacte d’Estat per garantir les pensions

La reforma de la branca de jubilació de la CASS comença a generar reaccions després que el consell d’administració de la parapública fes arribar una proposta de modificació al Govern la setmana passada. «Una reforma d’aquesta envergadura s’ha de fer a través d’un pacte d’Estat i amb el consens de tothom», va remarcar el conseller d’SDP, Víctor Naudi. Des del grup parlamentari d’UL+ILM, la consellera Carine Montaner va sostenir la mateixa idea i va voler deixar ben clar que «es tracta d’una responsabilitat política» i que la solució passa per «crear una comissió específica amb totes les forces polítiques» on es debati la reforma.

En fase d’estudi

Mentre que demòcrates, socialdemòcrates i liberals encara no han pogut estudiar a fons la proposta de la CASS per fer-ne una valoració pública, des d’SDP, Naudi va apuntar que «no és convenient» allargar l’edat de jubilació fins als 67 anys com s’ha proposat perquè es tracta «d’una falta de respecte per a la gent que s’ha passat molts anys treballant i perquè s’ha d’afavorir l’entrada dels joves al mercat laboral». Tot i així, el parlamentari va reivindicar «unes pensions dignes» que s’haurien d’aconseguir amb «l’augment de la cotització o altres mesures addicionals», que no va entrar a concretar. Ara bé, d’entre els nou punts de la reforma de la CASS va titllar «d’inacceptables» la reducció del valor dels punts per a les persones que porten anys cotitzant o la recomanació de contractar una assegurança complementària. «Això desmereix el sistema», va criticar el mateix Naudi.

Montaner va insistir que «s’ha d’actuar i agafar el toro per les banyes» perquè si no es fa res la situació actual acabarà «en fallida». Pel que fa a les propostes, va matisar que «no són populars i que totes les opcions són dolentes». Per això, va defensar el treball conjunt «per trobar el millor camí i aconseguir que el sistema sigui sostenible i els jubilats puguin cobrar unes pensions dignes sense que representi un trauma per a ningú».

Malgrat la urgència de la reforma, Naudi i Montaner van coincidir que serà difícil de pactar i començar a aplicar en aquesta legislatura. «No es pot tramitar això a correcuita», va manifestar Naudi. I la consellera d’UL+ILM va subratllar que «és una qüestió prioritària i una de les primeres coses que haurà d’encarar el proper Govern, sigui del color que sigui».

Veu discordant

La CEA –l’única veu que va oposar-se a l’aprovació del document dins del consell d’administració de la CASS– ahir va emetre un comunicat on defensava que «abans d’abordar qualsevol reforma cal afrontar i implantar les mesures de contenció i de racionalització de la despesa que ja recollia el Pla Nacional de Salut 2020 elaborat pel Govern».

Les claus