L’Andorra busca la victòria a casa davant l’Almacelles

L’FC Andorra busca avui a les 12 del migdia trencar la mala ratxa davant l’EFAC Almacelles a casa, en el partit de la jornada 26 que va ser ajornat. L’equip no està passant pel seu millor moment ja que només han sumat un punt en les darreres cinc jornades. Per aquest motiu, el tècnic del conjunt, Candi Viladrich, «confia a poder sumar els tres punts».

«Afrontem bé el partit, amb màxima il·lusió i amb ganes de retrobar-nos amb la victòria, d’aquesta manera pujaríem uns quants llocs a la classificació general», comenta. «Venim d’unes setmanes no massa bones però tenim les ganes de fer un bon partit, encara que la temporada se’ns està fent un pèl llarga, però tenim la il·lusió de guanyar», destaca. «Volem arribar als 50 punts ara que hem assolit l’objectiu de la permanència perquè això ens donaria dret a estar entre els vuit primers, un fet que ens donaria seguretat».

Així mateix, creu que l’Almacelles serà un rival que «vindrà per totes», perquè si guanyen, es col·locaran en promoció d’ascens, a dos punts del líder. «Serà molt complicat, tenen un equipàs», conclou.

En aquest sentit, una victòria avui suposaria per l’equip una forta injecció de moral. Ara mateix, es troben en terra de ningú, i el fet d’haver assegurat la permanència, més el cansament acumulat per la mala sort d’aquesta temporada, podria suposar que l’equip es relaxés, fet que l’entrenador vol evitar en tots els sentits.

Setmana rere setmana, l’equip està perdent posicions a la taula. De fet, des del 24 de febrer no guanya. En aquell moment ho van fer davant del Valls per 0 a 3. Des de llavors només han empatat contra el Viladecans i contra l’Unificación Bellvitge el dissabte passat a casa, en un partit on hi havia molt en joc.