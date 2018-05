Lorenzo abandona i Aranda segueix

Ramón Aranda ha aconseguit finalitzar la segona etapa de la Titan Desert, de 114 kilòmetres i 1.550 metres de desnivell positiu. Miguel Lorenzo, del Temporal Quality, va patir una forta gastroenteritis i els metges de la cursa no li van deixar prendre la sortida, per la qual cosa va quedar fora de la cursa del desert.

L’etapa va ser la primera part de l’etapa marató, fet que suposa que els participants van haver de carregar amb tot el necessari per passar la nit al desert i per poder reparar les bicicletes. Va ser una etapa de muntanya en la qual es van coronar quatre grans ports per finalitzar a la part baixa d’una vall on van passar la nit.

Demà dimarts, els corredors aniran abandonant la muntanya per endinsar-se en el desert. Serà una primera presa de contacte en la qual hauran de començar a superar els primers bancs de sorra, però l’etapa també vindrà bastant condicionada pel descans que puguin demà a la nit.