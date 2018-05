Un contundent Barça no dona opcions al MoraBanc (89-70) 

No ha pogut ser. El MoraBanc Andorra no s'ha pogut adjudicar la Lliga Catalana al Poliesportiu Olímpic de Reus. L'FC Barcelona Lassa ha passat per sobre de l'equip sense miraments perquè ha fet un joc molt agressiu que ha descol·locat al MoraBanc des del primer moment.

Aquest duel suposa també un avís de cara a dissabte: És un equip que anota i que té un gran nivell. En aquest sentit, el MoraBanc no es pot relaxar, ja que, en aquest cas, no han tingut opcions d'entrar en el partit i ara s'ha de mirar el futur. Una victòria dissabte suposaria fer un grandíssim pas als play-offs de la Lliga Endesa.



Al primer quart, Adam Hanga ha començat molt fort i el triple d'Andrew Albicy no ha servit de res perquè des del principi els blaugranes s'han posat per davant tot i les ganes i la motivació del conjunt del Principat. L'FC Barcelona ha estat a un grandíssim nivell des dels primers segons, molt intens, creant joc interior i fent jugades espectaculars. El MoraBanc, en canvi, ha tirat els triples correctament però en aquest temps, i en bona part del tot el partit, ha estat més fluix defensivament. En atac, ha estat molt difícil penetrar la defensa catalana. Així, no ha estat fins al final d'aquest que el MoraBanc ha fet un parell de jugades amb caràcter de la mà de Colton Iverson i David Jelínek. Al final, el resultat era 27 a 13.



El segon quart ha començat en la mateixa línia i l'Andorra tampoc ha pogut plantar cara. De fet, les xifres en valoració eren de +56 pel Barça i de -1 pels andorrans, unes estadístiques que no són normals pel conjunt de Joan Peñarroya. Per altra banda, els barcelonistes estaven tenint un encert absolut. En els darrers minuts d'aquest, el MoraBanc ha aconseguit augmentar el ritme i retallar un poc, però tot estava sentenciat després d'aquesta primera part tan fluixa pels de Joan Peñarroya.



Després de la mitja part, el partit, per uns minuts ha semblat canviar i s'han arribat a escurçar un poc les diferències de la mà de Guille Colom i Moussa Diagne. Malgrat això, Ante Tomic ha sortit molt endollat. En aquest moment, els del Principat han reaccionat i han començat a tenir un poc més el rebot i a córrer, però igualment ha estat molt difícil controlar la pilota. I l'encert no l'ha acompanyat. En aquest context, Jaime Fernández ha intentat liderar la remuntada però no ha estat possible. En aquest quart el resultat ha estat de 17 a 18.



En el darrer temps, Peñarroya ha demanat a l'equip més ritme i buscar el rebot ofensiu, fer un canvi de xip tot i llançar bé els triples. Tot i això, no ha estat possible perquè el Barça ho ha impedit, mentre apostava pel llançament exterior i, triple rere triple, acabava d'enfonsar al conjunt andorrà.



D'aquesta manera, els blaugranes han aixecat el títol amb un Ante Tomic que ha estat l'MVP del partit. Dissabte serà un escenari diferent en el qual el MoraBanc haurà de buscar trencar l'agressivitat i el ritme constant dels locals. Ara toca descansar i centrar-se en el proper matx. Aquesta ocasió no s'ha aprofitat, però no passa res. És només un avís.

En aquest sentit s'ha manifestat Joan Peñarroya: "Esperem que el partit de dissabte sigui molt diferent. El Barça ha marcat el camí de qui som cadascú i sabem el que ens han causat en les situacions ofensives. Esperem tenir un plus". Així mateix, l'entrenador s'ha mostrat enfadat per la inferioritat que ha demostrat el seu equip, sobretot en com "l'hem enfrontat el principi, fet que ha marcat el desenllaç".