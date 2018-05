Masella tanca la millor temporada de la seva història

Masella (Cerdanya) ha tancat la temporada d’esquí als Pirineus i ho ha fet qualificant-la «d’històrica». L’estació ha estat la darrera dels Pirineus a tancar les instal·lacions per a les quals han passat més de 500.000 esquiadors. Es tracta de la xifra d’afluència més alta dels darrers 50 anys i representa un increment del 18% respecte de la temporada 2016-2017, que ja va ser especialment bona.

De fet, la segona temporada amb més afluència de visitants va ser la del 2008-2009, amb 437.000 esquiadors. Els responsables de les instal·lacions atribueixen l’èxit a les abundants nevades que s’han registrat a la zona així com a la moderna xarxa de neu produïda. També asseguren que les «constants inversions» que han realitzat per oferir «la millor experiència d’esquí» han influït en l’excepcional temporada