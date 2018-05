Remuntada per trencar la ratxa

Cop d’amor propi. L’FC Andorra per fi trenca la ratxa de set partits sense conèixer la victòria. Ho fa després de remuntar el partit que tenia pendent contra l’EFAC Almacelles (2-1), un dels rivals potents de la categoria que lluita per l’ascens a la Tercera Divisió, amb un gol de Jordi Rubio de falta entrat al minut 90.

El pes del joc el van portar els lleidatans, en una part que va ser fluixa per ambdues bandes, sobretot tenint en compte la intensitat amb què es va viure la segona. Viladot va ser capaç de tallar dins l’àrea una pilota de Simó que portava perill, mentre que a l’altre costat Ludo amb dues rematades llunyanes però massa innocents era l’únic que mirava a porteria per part local. Fora d’aquestes ocasions ben poc es va veure en els primers 45 minuts.

La intensitat creix al segon temps

A la represa tot va canviar, sobretot a través del gol matiner dels visitants. Al 47 una centrada per banda esquerra la rematava de cap Viladegut, que enviava la pilota al fons de la porteria. Xisco, que va ser titular, no va poder-ho evitar tot i l’estirada. Els andorrans no es van venir a baix i de seguida Ludo va tenir l’oportunitat d’empatar, però no impactava correctament. Viladegut al 55 tornava a rematar de cap, amb l’esfèrica fregant el pal. L’EFAC podria haver sentenciat. No van fer-ho i els tricolors es van créixer.

Emili avisava amb un cop de cap a la sortida d’un córner que marxava fora. Qui encertava era Àlex Martínez, que havia entrat al camp al descans. Aprofitava l’assistència de Txus per marcar a porteria buida a l’àrea petita. El matx estava del tot obert i els andorrans portaven minuts amb les línies més avançades. Podia passar qualsevol cosa. Jordi Rubio penjava una falta a l’àrea i per centímetres Viladot no encertava a impactar de cap quan ho tenia tot a favor. Els visitants ni molt menys es rendien i també buscaven els tres punts. Brezmes rematava de cap i Xisco atrapava l’esfèrica. Al minut 90 una falta a la frontal de l’àrea sobre Nourddin s’encarregava de xutar-la Jordi Rubio. L’internacional ho feia magistralment fent passar la pilota per sobre la barrera i marcar el gol que donava la victòria, trencant per fi una ratxa de més de dos mesos sense guanyar.