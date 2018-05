Detingut per donar positiu després d'un accident

La policia ha detingut aquest dimarts al migdia un home de 24 anys i no resident del Principat que aquest matí havia patit un accident de circulació a Sant Julià de Lòria i que ha donat un resultat positiu de 2,10 grams d'alcohol per litre de sang (g/l) en el posterior control d'alcoholèmia.

Per El Periòdic

