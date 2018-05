Un centenar de persones a la diada de Sant Jaume dels Cortals

Com cada primer de maig, els veïns de la parròquia d'Encamp s'han apropat fins a l'església de Sant Jaume dels Cortals, ubicada al Bosc de les Llaus, per celebrar una de les diades litúrgiques més tradicionals per als encampadans. La cònsol menor, Esther París, s'ha mostrat molt satisfeta “que la gent respongui i que tinguin aquesta devoció per Sant Jaume” i pugi a la capella que es troba a més alçada d’Encamp.



A les dotze del migdia ha tingut lloc la missa oficiada pel mossèn d'Encamp, Antoni Elvira, que ha comptat amb la participació de prop d'un centenar de persones. Un cop acabat el ritual, els assistents han compartit el tradicional aperitiu a la sortida de l'església, aquesta vegada envoltats d'un paisatge emblanquinat per la neu i per temperatures força baixes. Malgrat això, l'afluència de gent ha estat notòria respecte anys anteriors, així ho ha constatat també el conseller de PS+Independents del comú d'Encamp, Joan Sans.