El PS vol saber quant cobren els alts càrrecs públics

Pere López, conseller general del PS demana al Govern que li faciliti dades desglossades sobre els sous que depenen de l’Administració pública i, per tant, també de l’aprovació del Consell General. El conseller del Grup Parlamentari Mixt vol rebre la documentació que detalli l’organigrama complet del personal del Govern.

La petició detalla que les dades s’han de diferenciar per ministeris i departaments. «Preguem que la documentació vingui acompanyada amb la informació de les remuneracions dels alts càrrecs, càrrecs de relació especial, directors, caps d’àrea, caps de servei, coordinadors i altres treballadors amb complements de responsabilitat o altres complements salarials», s’informa en el document que el socialdemòcrata va enviar al síndic general, Vicenç Mateu, aquest dilluns passat.

A més, la demanda també fa referència a l’organigrama complet de personal de totes les entitats de dret públic. El document insta el Govern a lliurar la informació desglossada per departaments i acompanyada de les mateixes dades sobre els sous públics.

El PS sol·licita que la informació facilitada es plasmi en un document tipus full de càlcul, amb cada dada individualitzada i identificada a la casella i, per l’altra, en paper. «Les dades de salari han de ser desglossades mes a mes, amb el total final de l’any, per a l’exercici 2017», detalla l’escrit del socialdemòcrata.

partida pressupostària a l’alça

La liquidació pressupostària de l’any passat mostra, tal com va avançar aquest rotatiu la setmana passada, que la partida destinada a les despeses dels alts càrrecs públics va augmentar un 40,37% respecte al 2015, l’inici del segon mandat de l’actual cap de Govern, Toni Martí. Això es tradueix en una evolució de 2,7 milions a 3,8 milions d’euros. És a dir, els alts càrrecs costen 1,1 milions d’euros més del que costaven fa quatre anys, no pels sous sinó perquè n’hi ha més.

Pel que fa a la partida de retribucions bàsiques i altres remuneracions, l’augment va ser del 10,57% –va passar dels 100,1 milions als 110,7. En comparació amb els pressupostos des del 2011, la xifra ha crescut un 16,3%.