SDP lamenta que s’hagi modificat la llei de competències sense consens

Víctor Naudi, conseller general d’SDP, va entrar una pregunta al Consell General per saber els motius que han portat al Govern a «no convocar» els grups parlamentaris a l’oposició prèviament a l’aprovació de les modificacions de la llei de transferències. La qüestió es debatrà demà durant la sessió ordinària del Consell General.



Els canvis s’han d’aplicar per complir amb la sentència que va emetre a mitjan març el Tribunal Constitucional. El document considerava que alguns dels articles de la llei incomplien amb el que estableix la Carta Magna. El tribunal posava en relleu que els indicadors variables que l’Executiu havia establert per marcar la quantitat a transferir als comuns no eren proporcionals ni seguien un criteri d’objectivitat.



El plantejament que el Govern va fer als comuns consisteix a repartir a parts iguals entre les set parròquies els 4,4 milions d’euros corresponents als tres articles que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals. Segons Naudi, el procés per modificar la llei i adequar-la als requisits de la sentència ha estat «de pressa i corrents». El progressista no comparteix la manera «precipitada i fosca amb la qual Toni Martí pretén canviar la llei per refer-se de la plantofada que li va etzibar el Tribunal Constitucional», diu el comunicat d’SDP. La formació vol esbrinar per què es va redactar i trametre el nou text de manera tan ràpida. La nota menciona el «menysteniment» del cap de Govern cap als consellers de l’oposició.