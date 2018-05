París considera que els informes no posen en dubte la viabilitat del Funicamp

Una vegada més el Tribunal de Comptes ha tornat a recollir en els seus informes dubtes sobre la viabilitat del Funicamp, en cas que la societat no rebés el suport del comú d'Encamp. Segons el que es recull en el document de l'ens fiscalitzador relatiu a l'exercici del 2016, la societat 100% comunal que gestiona el funicular va presentar un resultat negatiu d’1,9 milions d’euros, així com un fons de maniobra negatiu d’1,6 milions. Per aquest motiu, el Tribunal de Comptes es qüestiona en l'informe la viabilitat de la societat sense el suport del comú. A més, l'informe també recull que en el tancament de l'exercici el 31 de desembre de 2016 les aportacions efectuades a la societat eren d'1,1 milions d'euros en concepte de compensació de pèrdues i més de 950 mil euros per amortització de préstec.



En aquest sentit, la cònsol menor d'Encamp, Esther París, ha volgut treure ferro a l'advertència feta pel Tribunal de Comptes. “L'informe no posa en dubte la viabilitat del giny”, ha apuntat la cònsol. “Hi ha un préstec que any rere any el comú va liquidant i el 2019 quedarà saldat i en el moment que ja estigui pagat el problema ja no hi serà”, ha argumentat d'aquesta manera que a partir de l'any que ve, els informes relatius al 2019 i posteriors, ja no reflectiran el problema.



Part de la minoria encampadana no ho veu tan clar. “No és una novetat, en altres anàlisis el tribunal ja s'havia fet un toc d'atenció al comú”, ha recalcat el conseller del PS+Independents del comú d'Encamp, Joan Sans. El socialdemòcrata apunta que estan analitzant l'informe i que posaran més elements sobre la taula, que van més enllà del Funicamp. A més, Sans ha demanat que les investigacions del Tribunal de Comptes vagin lligades a una llei de responsabilitat, si no les valoracions massa sovint queden en “paper mullat i els responsables públics no se les prenen seriosament”.

El pla de dinamització en marxa



Després de la polèmica al voltant de la forma d'adjudicació del pla de dinamització comercial de la parròquia d'Encamp, l'empresa Intueri Consulting, encarregada de dissenyar les accions, i els actors implicats ja s'han posat mans a l'obra per definir un primer esbós. Aquest podria veure la llum el mes de juny, segons ha avançat la cònsol menor. En aquest primer treball es posaran sobre la taula les possibles mesures i iniciatives que l'empresa ha de recollir després d'escoltar els comerciants d'Encamp i el Pas de la Casa. El pla definitiu, que ha de servir per dinamitzar la zona comercial de la parròquia, podria ser una realitat a finals d'enguany. La idea és poder recollir les primeres mesures del pla i les partides pressupostàries que se'n desprenguin amb el pressupost del 2019.



Pel que fa a la denúncia d'un licitant per la treta de neu al Pas de la Casa, tant la majoria com la minoria comunal defensen que la comissió adjudicatària va seguir tots els passos legals i que el denunciant té tot el dret per portar el procés a la batllia.