Montellà segueix amb el calendari previst

Després d’haver sigut exclòs de la pujada d’Ubrique per manca de pressupost, Edgar Montellà ha decidit, juntament amb el seu equip, continuar amb el seu calendari previst per a aquest any, dins de la Categoria CM-Promoció, als Campionats d’Espanya i Catalunya de Muntanya. El pilot va deixar la localitat gaditana molt decebut i amb una incertesa total sobre el seu futur més proper.

«Vaig parlar amb responsables de mitjà federatiu que em van deixar clar que no van dubtar de la meva honestedat, però que va ser una decisió que van prendre de manera aleatòria i que, possiblement, no es tornaria a repetir al llarg de la temporada tret que hi hagués una reclamació. També el motorista del meu Speed Car es va mostrar receptiu amb el meu problema i vam arribar a un acord en cas d’arribar, una altra vegada, a una situació extrema», comenta. «En el que no hi ha marxa enrere és en els zero punts de la prova d’Ubrique i, per tant, en la dificultat que això suposa per estar entre els millors al final del campionat», lamenta.

Així, Montellà sembla haver recuperat la motivació: «Estarem a les quatre proves peninsulars que resten per disputar». La propera cita d’Edgar Montellà amb la competició és el cap de setmana vinent a la muntanya de Prades. Serà la XXII Pujada a Prades organitzada per l’Escuderia Baix Camp que torna a puntuar per al Campionat de Catalunya.