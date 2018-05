Aranda, amb bones sensacions després de l’etapa marató

La Titan Desert 2018 ha arribat avui al seu equador després de disputar-se la tercera etapa, en la que Ramón Aranda ha aconseguit finalitzar amb moltes menys molèsties a la cama esquerra que en els darrers dies.

Sortien d’una jornada en la qual havien dormit en bivac enmig del desert i en la que el descans havia sigut escàs. S'ha marcatr un alt ritme des del principi i el vent bufava en contra. En els primers 40 kilòmetres, Aranda no ha tingut problemes però en el segon avituallament, situat en el punt més alt del recorregut, ha hagut de parar per reposar, menjar i hidratar-se. A falta de 62 kilòmetres per meta, on ha començat el dur desert amb planeres inacabables i amb molta sorra, s'ha tornar a sentir millor, rodant a un gran ritme i recuperant posicions fins a l’arribada.

El vencedor del dia ha estat Ignacio Gil, que es va imposar amb una fatbike. En aquesta etapa hi ha hagut els primers passos de dunes i els bancs de sorra. Les condicions eren les ideals per a una bicicleta d’aquesta mena. Per primer cop en la història de la prova, es guanya una etapa amb una bicicleta així.