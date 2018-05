Una vuitantena de persones als Cortals d’Encamp

Com cada primer de maig, els veïns de la parròquia d’Encamp es van apropar fins a l’església de Sant Jaume dels Cortals, ubicada al Bosc de les Llaus, per celebrar una de les diades litúrgiques més tradicionals per a tots els encampadans. La cònsol menor, Esther París, es va mostrar molt satisfeta per la bona resposta de la ciutadania a l’organització d’aquesta festivitat. La cònsol menor va destacar la il·lusió que provoca que la gent de la parròquia tingui «aquesta devoció per Sant Jaume» i pugi a la capella que es troba a més alçada de la parròquia d’Encamp.



A les 12.00h va tenir lloc la tradicional missa, oficiada ahir pel mossèn d’Encamp, Antoni Elvira, que va comptar amb la participació de prop d’un centenar de persones. Un cop acabat el ritual, els assistents van compartir i gaudir del clàssic aperitiu que es va oferir a la sortida de l’església. Aquesta vegada, ho van fer envoltats d’un paisatge emblanquinat per la neu i per temperatures força baixes. Malgrat això, l’afluència de gent va ser bastant notòria respecte anys anteriors. Així ho va constatar també el conseller de PS+Independents del comú d’Encamp, Joan Sans, segons va informar l’ANA.