La Policia necessita dones

Actualment el Cos de Policia compta només amb 19 dones: «D’entre les quals, una comissària, dues sotsoficials i dues alumnes», explica el director de la Policia, Jordi Moreno. «Ja em diràs, d’una promoció de 33 agents, dues dones, què hem de fer!», s’exclama Moreno i és que la 53a fornada d’agents que faran el jurament el 15 de maig només compta amb dues integrants femenines que no seran prou per assegurar la plantilla de dones policies necessària per a diferents àmbits. «Necessitem que es presentin més persones a les següents promocions però, sobretot, dones», insisteix el director de la Policia. I és que, segons explica, a banda de ser «bones agents» hi ha tasques que només poden fer elles.

La nova promoció incorporarà al cos 33 agents el 15 de maig, dels quals només dues seran dones



«Les requerim a gairebé tots els grups del cos, sobretot a les patrulles i a les fronteres. Les dones moltes vegades porten la droga a sobre i necessitem agents femenines per fer els escorcolls, també a l’hora d’ingressar detingudes a les cel·les i assegurar-nos que no porten res a sobre en contra de la seva seguretat», detalla Moreno. I per muntar els torns de feina i les distribucions, amb 19 dones, no és fàcil fer-les omnipresents: «És clar que patim a l’hora de distribuir-les, les necessitem a cada torn i sempre hi ha d’haver alguna de recanvi que pugui cobrir una possible baixa», relata el director de la Policia.



Origen del problema

Moreno assegura desconèixer els motius pels quals la vocació policial femenina al Principat és tan baixa i insisteix que el tracte a les agents és igualitari i «no masclista». El número baix de dones policies contrasta amb el percentatge de més del 90% de dones que el cos ocupa per a les tasques administratives. Tanmateix, el cos no es planteja fer una campanya de reclutament adreçada a les dones andorranes. El director explica que a la 53a promoció que està a punt de començar el període de pràctiques es van presentar diverses dones però després de passar els filtres només han arribat dues fins al jurament.

«Aquesta vegada van eliminar set o vuit candidates al test psicotècnic durant les proves d’accés, és a dir, no és una qüestió, per exemple, de replantejar-se si les proves físiques les estem posant massa dures, aquest no és el problema. M’hagués encantat que les superessin més dones, són 100% necessàries en la nostra feina», admet Jordi Moreno.



Els requisits

El cos té una nova oportunitat per incorporar agents en una convocatòria oberta fins al 25 de maig. Les dones interessades han de tenir nacionalitat andorrana, entre 18 i 39 anys, el títol de Batxillerat, carnet de conduir i una alçada de 1,60 metres per poder accedir al procés de selecció.