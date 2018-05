Denunciat un andorrà per circular a 188 km/h

Davant d'aquest fet, els Mossos van immobilitzar el vehicle i van denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat viària. L'infractor haurà de comparèixer als jutjats de la Seu d'Urgell quan sigui requerit per l'autoritat judicial.

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment aquest dimarts un home de 29 anys, de nacionalitat andorrana, que circulava a 188 km/h per la carretera N-260, al terme del Pont de Bar, en un tram en què el límit de velocitat és de 90 km/h.

Per El Periòdic

