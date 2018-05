Sessió informativa del programa LAB Impact Andorra

Andorra Marketplace, d'Eva Àlvarez i Ruben Arranz, va ser el projecte triomfador a l'edició 2017, la tercera del LAB Impact Andorra. Ofereix al petit i mitjà comerç l’opció d’obrir el seu negoci a l’activitat per Internet. Una plataforma on poden fer arribar la seva oferta i vendre-la dins un entorn digital.

Cal remarcar que és una sessió informativa i no un punt d’inscripció. Les candidatures es poden tramitar en línia des del 19 d’abril i fins el 20 de maig a la pàgina web http://www.ship2b.org/impact-andorra . LAB Impact Andorra és un programa que respon a la voluntat de MoraBanc de donar suport al teixit d’emprenedoria d’Andorra, i especialment als projectes que puguin tenir un impacte social al Principat. Aquesta és la quarta edició d'aquesta iniciativa que MoraBanc porta a terme de la mà de la reconeguda Fundació Ship2B, amb seu a Barcelona. Les aplicacions MyBeweeg, Andorra Marketplace i l’empresa de perfums personalitzats BeYou han estat alguns dels emprenedors que han realitzat el programa en els darrers anys.

MoraBanc i Ship2b oferiran una sessió informativa el proper dilluns 7 de maig a les 19 hores a la sala d’actes de MoraBanc, on explicaran els detalls de la quarta edició del programa de suport als emprenedors LAB Impact Andorra. Responsables de MoraBanc i de Ship2b resoldran qualsevol dubte sobre aquest programa destinat a emprenedors andorrans i de fora d’Andorra, sempre que el seu projecte estigui relacionat amb el Principat. El LAB Impact Andorra prioritza també aquelles propostes que aportin un valor a la societat. Els projectes seleccionats rebran formació, 'mentoring' amb experts, visibilitat i accés al finançament.

Per El Periòdic

