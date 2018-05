17 equips participants al Torneig Ciutat de la Seu d'Urgell

El Torneig Ciutat de la Seu d’Urgell de bàsquet per a persones amb discapacitat arriba a la 10a edició. I ho farà plenament consolidat, atès que en aquesta ocasió comptarà amb 17 equips de 12 clubs d’arreu de Catalunya i d’Andorra, que sumaran uns 200 jugadors. Els partits es podran veure al Palau d’Esports de la capital alturgellenca aquest dissabte, de les 9 de les 14 hores.

L’esdeveniment l’han presentat l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, i el president de l’AE Sedis Bàsquet, Pere Porta. Batalla ha remarcat que “el pòsit que ha anat deixant a la nostra ciutat la celebració d’aquest esdeveniment ens ha ajudat a poder organitzar i acollir , juntament amb Andorra la Vella, els Jocs Special Olympics d’aquest any”. L’alcalde urgellenc conclou que “l’esport d’integració no és quelcom nou a la Seu sinó que ja fa anys el Sedis i el Taller Claror ha estat pioners, treballant intensament per normalitzar a la nostra ciutat en la inclusió, també esportiva, de les persones amb discapacitat”.

Per la seva part, Porta ha posat en valor que aquest torneig hagi arribat a la desena edició. El dirigent del Sedis ha recordat que aquesta experiència anual es va iniciar l’any 2009, poc després de crear-se l’equip del Sedis Airam, i que s’ha convertit en «el torneig de referència a Catalunya per a persones amb discapacitat”. Alhora, ha volgut agrair el suport de tots els col·laboradors que en fan possible l’organització perquè «són una peça clau perquè pugui ser una realitat”, informa RàdioSeu.

Tant Batalla com Porta han fet una crida a tots els urgellencsperquè al llarg de dissabte al matí passin per les grades del Palau d’Esports a animar als esportistes i gaudir d’una jornada esportiva i solidària.

Partits simultanis i final del grup A

El torneig, tot i no ser competitiu, s’organitza en dos grups (A i B) segons els nivells de joc dels equips. Al costat del Sedis Airam, amfitrió del torneig, els altres participants són: Fedamar Mataró, Fedamar Badalona, Xamfrà CBS de Sant Feliu de Llobregat, Club Alba Tàrrega, Garbogarden Kedem de Blanes, Bàsquet Ribes-Junts en Acció de Sant Pere de Ribes, Olympics Andorra, Club Esportiu Horitzó de Rubí, Esplai Mediterrània de Pineda de Mar, Asvolcall Down Lleida, i AMISOL de Solsona.

Durant tot el matí, entre les deu i les dues del migdia, es disputaran partits de forma simultània, de tres en tres, a les pistes del Palau d’Esports. Els enfrontaments tindran una durada de 20 minuts dividits en dues parts. Per segon any consecutiu, el torneig ha previst un partit final a la pista central entre els dos primers classificats del nivell A.