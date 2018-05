Proposta per viure l’ambient de l’escalinata de Cannes en directe

La Saison Culturelle Française en Andorre proposa pel dimarts pròxim un vespre diferent i anima a tots els aficionats del setè art a viure l’emoció de l’arribada de les estrelles a l’escalinata del famós cinema Palais on se celebra el Festival de Cannes, que aquest any arriba a la 71a edició. Amb aquest objectiu, oferirà a partir de les 18.30 hores un aperitiu banyat amb champagne als Cinemes Illa mentre es podrà gaudir de l’atmosfera única de la cita més famosa de la Costa d’Atzur. La proposta arriba fins a Escaldes gràcies a l’acord amb Canal Plus i Andorra és un dels únics dos llocs del món que gaudiran d’aquesta projecció en directe per traslladar-se, momentàniament, a la catifa vermella.



A partir de les 20.30, quan ja hagi acabat la passarel·la d’alta costura, els assistents gaudiran, gratuïtament, de la pel·lícula Jeune Femme [en francès, Dona jove], guanyadora de la Càmera d’Or 2017, el guardó del Festival que reconeix la millor òpera prima.

Cannes no és només una passarel·la, sinó una celebració del cinema i un impuls d’iniciatives emergents

Glamour mimètic

L’ambaixadora francesa a Andorra, Jocelyn Caballero, va explicar durant la presentació que «l’objectiu és reconstruir el caràcter festiu i glamurós del Festival de Cannes durant la pujada de les escales» i, per això va animar als assistents a recrear l’ambient «d’etiqueta», o almenys una mica per amenitzar «l’apéro amb champagne». La vesprada, segons va explicar Caballero comptarà amb l’animació d’un presentador a la sala.

Jeune femme

La pel·lícula que seguirà l’arribada de les estrelles al Cinema Palais és el primer llargmetratge de Léonor Serraille (Lyon, 1986), premiat amb la Càmera d’Or en l’edició passada del festival.



«El film tracta el període al voltant de la construcció i l’emancipació d’una dona jove que barreja característiques com intel·ligència, bellesa i innocència, en el qual moltes dones de principis del segle XXI es podran reconèixer», va apuntar Caballero, qui va aprofitar aquesta presentació de l’òpera prima per demostrar que Cannes no és només un festival per a les estrelles sinó una celebració del setè art i una porta d’entrada a la indústria per als joves emergents. Alhora, també va destacar la internacionalitat de la cita, «més enllà de la celebració del cinema francès» i la «paritat de gènere del jurat», a banda de la presidència que aquest any recau en Cate Blanchett.

«França és el primer productor de cinema a Europa, [...]el segon exportador mundial [...] i el tercer mercat mundial més gran»

Auge del cine gal

L’ambaixadora francesa va assenyalar l’augment de l’oferta de cinema francòfon a Andorra durant els darrers mesos, un fet que s’alinea amb les xifres d’aquesta indústria a nivell global ja que, «França és el primer productor de cinema a Europa, [...] el segon exportador mundial, només per darrere dels Estats Units i el tercer mercat mundial més gran per al cinema». Segons dades d’UniFrance, l’organisme de promoció del Centre Nacional de Cinema i Animació de França, les pel·lícules gal·les van aconseguir l’any passat 80,5 milions d’espectadors a l’estranger i 470 milions d’euros de taquilla i és el quart any consecutiu amb més espectadors fora que dins del país.