Cinca retreu a l’INAF que no hagi presentat els comptes

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha dit que no li sembla bé que l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) no hagi presentat el seu informe econòmic al Tribunal de Comptes. Cinca ha afegit que totes les institucions l’han de lliurar en el termini preceptiu i, en el cas de l’INAF, ha recordat que aquest organisme ha tingut dos anys molt complicats a causa de l’‘afer BPA’. De tota manera, ha indicat que en el proper exercici l’informe de l’INAF podrà ser analitzat al mateix temps que la resta.

Preguntat pels comptes del Comú de Sant Julià de Lòria, ha explicat que no figura en les competències del Govern fiscalitzar els números dels comuns. En relació als del Govern ha opinat que en els darrers sis o set anys s’han complert al voltant del 30% de les recomanacions que figuren en els informes del tribunal. El Govern, segons el ministre, encara no ha rebut el treball però quan el tingui «cada ministre haurà de parlar amb les direccions, veure què s’ha fet malament i el que s’ha de corregir». El gran objectiu, en paraules de Cinca, és que l’informe «posi de relleu cada cop menys incidències».