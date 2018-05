El Govern s’interessa finalment per la situació del Dodge Fargo

L’Associació Velles Cases Andorranes va rebre ahir una «grata sorpresa», segons el president de l’agrupació, Claude Benet, ja que el Ministeri de Cultura i el d’Ordenament Territorial van respondre per carta que estan «disposats a ajudar a desbloquejar la situació del vell autocar Fargo», original dels anys 40 i abandonat darrere d’una tàpia a la carretera de la Fontaneda. «És una resposta positiva, esperançadora, que no podem més que celebrar», va admetre Benet, que havia estat molt crític amb la poca implicació del Govern fins ara. La col·laboració no té encara una reunió fixada per concretar el suport però Benet va avançar que els primers passos estarien encaminats a posar a resguard de les inclemències del temps i de «possibles allaus» el ja molt malmès automòbil.



La segona bona notícia arribada des de l’Executiu seria una possible implicació econòmica per «complementar la restauració de l’autocar». Velles Cases ha organitzat per a la pròxima setmana una trobada amb experts en restauració d’automòbils per provar de fixar un pressupost el més concret possible per a la posada a punt del Dodge i, a partir, d’aquest import iniciar el projecte de micromecenatge. Benet va explicar que, una altra opció que ajudarà a determinar la visita dels experts és si val la pena restaurar-lo o si s’estabilitza i condiciona l’estat actual per tal que serveixi com a testimoni de la seva història d’abandonament.