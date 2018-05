Preocupació per la seguretat a Meritxell durant les obres

La seguretat dels vianants i dels veïns durant les obres que s’estan duent a terme a l’avinguda Meritxell i que està previst que s’allarguin fins a principis d’agost genera dubtes entre la població. Els principals neguits sorgeixen pel fet que els vianants caminin pel costat de les màquines que treballen en la remodelació de l’eix comercial i s’agreugen per la preocupació de com s’hauria d’actuar en cas d’un incendi o una urgència mèdica. Fonts consultades van indicar, fins i tot, que en el cas com a mínim d’alguns agents de cossos especials com són els Bombers estan preocupats perquè no tenen instruccions de com caldria actuar en cas d’emergència. Una situació que s’agreuja en el cas de les ambulàncies, ja que l’estat de l’avinguda no permet entrar-hi sense sacsejades.



Precisament en aquest sentit, el conseller liberal Ferran Costa va entrar ahir una pregunta d’urgència que el Govern haurà de respondre avui durant la sessió de control al Consell General. En concret, el parlamentari demana «quins protocols en cas d’emergència o necessitat d’accessibilitat s’han establert a les avingudes Meritxell i Carlemany per garantir que els serveis de policia i bombers puguin accedir a qualsevol punt de les dues avingudes mentre duren les obres».



Segons Costa, després de les «constants incidències» que estan provocant els treballs de remodelació i de veure que alguns dels carrers adjacents també estan inhabilitats o bé perquè s’hi treballa o bé perquè serveixen per guardar-hi el material i els vehicles o màquines dels obrers. Per tot plegat, els liberals volen conèixer també si s’ha dut a terme algun simulacre, especialment preveient que ara és temporada baixa però que a partir del juny i especialment el juliol l’afluència de turistes a la zona serà força més elevada.

Des del comú de la capital, van apuntar que la seguretat s’ha previst i s’ha coordinat amb Protecció Civil, tot i que no van voler donar més detalls a l’espera de la resposta del Govern avui al Consell General, ja que la seguretat és competència de l’Executiu.

Un mal pont

D’altra banda, els comerciants i els hotelers van valorar ahir el pont de l’1 de maig. Pel que fa a l’ocupació, el president de la Unió Hotelera, Carles Ramos, va xifra en un 65% l’ocupació mitjana de tot el país i prop d’un 70% en el cas de la capital, Escaldes-Engordany i la Massana. Des del seu punt de vista, les obres de l’avinguda Meritxell no han influït en l’afluència turística «perquè no s’ha estès la notícia». Amb tot, va reconèixer que quan els turistes arriben i es troben «les dificultats per passar i per accedir als comerços» fan una pitjor valoració de l’estada. «Les obres no han tingut influència en l’ocupació però si en la satisfacció», va afirmar.



Una opinió que compartia en part la president de l’associació de comerciants del Centre Històric, Anna Riberaygua, que en declaracions a l’ANA va indicar que el pont ha estat «una mica justet» a nivell comercial però que no creu que la causa siguin les obres de Mertixell perquè són molt recents. En tot cas, va afegir, l’afecte es notarà més endavant, quan corri la veu.



Des de l’associació de comerciants de l’Avinguda Mertixell, Sonia Yebra també va qualificar el mes d’abril de «molt dur» i, tot i que ho va atribuir a un seguit de casuístiques, va admetre que «la incomoditat de les obres» els ha restat clients. A tot plegat se’ls ha sumat l’inici de la temporada baixa i el fet que Setmana Santa caigués enguany al març.