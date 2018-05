La FAE convoca les eleccions per al 27 de juny

La Federació Andorrana d’Esquí ha convocat eleccions per al pròxim 27 de juny, que serà quan se sabrà el nou president de l’entitat. Ara per ara, només hi ha una possible candidatura, la de Josep Pintat, que està avalada pel president actual, Albert Coma, i que per tant, serà «continuista». En aquest sentit, el candidat ja forma part de la directiva i mantindrà els projectes i les polítiques actuals.

En aquest context, després de 18 anys com a president, Coma donarà el relleu a l’entitat. Així mateix, sembla que no hi haurà rival a guanyar en les votacions, però l’entitat deixa marge perquè es puguin elaborar candidatures fins al darrer moment, és a dir, 24 hores abans de l’assemblea. Els requisits per a poder-hi formar par és comptar amb set membres i que el candidat sigui del Principat.

D’aquesta manera, el país s’enfronta a grans reptes pel que fa a en aquest esport, entre ells, el fet d’organitzar les finals de la Copa del Món que se celebraran el març de l’any que ve a l’estació de Grandvalira. Per tant, el nou president i el seu equip hauran d’encarregar-se de la gestió d’aquest esdeveniment.

Així mateix, per quan se celebrin les eleccions, la federació ja sabrà si organitza una altra prova de la Copa del Món, en aquest cas, de categoria masculina. La candidatura del Principat competeix amb la búlgara de Bansko.