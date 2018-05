El Valira acull de nou el Caiac Extrem Vall d’Ordino

En aquesta edició, com a principal novetat, destaca que la prova forma part del Campionat Nord Centre de Caiac Extrem de la península Ibèrica, un circuit creat aquest any amb diversos clubs de la zona, entre Cantàbria i el Principat. També destaca que aquest el tram de riu (que s’ha ampliat a 1.000 metres pel descens), és més accessible pels espectadors, que podran gaudir d’unes sensacions inoblidables. El board cross, en un format d’eliminatòries, se celebrarà dissabte, mentre que el descens, serà diumenge, en un format contrarellotge.

Jordi Serracanta, conseller de turisme i esports del Comú d’Ordino, Francesc Sánchez, president del Club Andorrà Canoe-Caiac, juntament amb Pablo Jorge, membre de l’organització de la Caiac Extrem Vall d’Ordino, van presentar ahir la sisena edició de la prova que se celebra aquest cap de setmana al riu Valira del Nord, en el tram de la Cortinada. La prova d’aigües braves preveu un gran espectacle i hi participaran 40 palistes. Un any més, s’espera una esdeveniment espectacular.

