«Energia, il·lusió i intensitat», les tres claus del MoraBanc per a l’èxit

El MoraBanc Andorra no es pot relaxar a la Lliga Endesa després d’haver perdut el cap de setmana passat contra el Monbus Obradoiro i després d’haver perdut quatre dels sis darrers partits que ha jugat, entre ells, la final de la Lliga Catalana contra l’FC Barcelona Lassa, rival que rep els andorrans a casa dissabte. També va perdre contra el Baskònia i el San Pablo Burgos. Així mateix, les sensacions són de calma dins de la família andorrana i l’entrenador Joan Peñarroya segueix amb la filosofia de «partit a partit» i confia plenament amb l’equip, que es troba amb un bon estat de salut i que està en una posició «que s’hauria firmat al principi de temporada».

En aquesta línia es mostra Francesc Solana, director esportiu del MoraBanc Andorra: «Tenim quatre partits que són molt complicats, que hem de jugar setmana a setmana, amb aquesta energia nostra que demostrem a cada partit», explica. «L’objectiu és guanyar sempre i sabem que venen rivals complicats i d’Eurolliga, però el balanç, fins ara amb ells, és bo. Si juguem amb totes les nostres energies som capaços de guanyar a qualsevol equip», manifesta. «El calendari ens ha posat aquest final de lliga regular, i no mirem més enllà, cada partit té les seves circumstàncies i cada rival és diferent», comenta. «Al final el que ens diu una fase regular és que has de jugar contra tots i és independent si els rivals ho tenen més difícil o més fàcil. A més, s’ha demostrat que els de baix et poden guanyar, perquè tothom juga amb el ganivet entre les dents, i així s’ha d’anar al final d’una competició per obtenir victòries», reflexiona.

Futur complex

En aquest sentit, el MoraBanc visita un equip que van derrotar al Poliesportiu d’Andorra. A més, té l’average guanyat amb quatre dels equips que estan lluitant pels play-offs: Iberostar Tenerife, UCAM Múrcia, Montakit Fuenlabrada i Movistar Estudiantes. Però han d’estar atents al resultat de l’Herbalife Gran Canària contra l’Unicaja. Els de Joan Peñarroya tenen l’average perdut contra aquest primer. A més té quatre rivals amb l’average pendent, tres d’Eurolliga: València Basket (amb un average de dos punts en contra), FC Barcelona Lassa (amb un favorable de deu punts), Unicaja (amb un favorable de sis punts) i amb Delteco GBC (amb un avorable de quatre punts). Tots aquests conjunts seran complicadíssims i cadascú té molt en joc. En aquest context, el MoraBanc s’havia proposat arribar a mínim 19 victòries, però es va complicar l’objectiu en perdre dissabte a casa contra el Monbus Obradoiro, un rival aparentment fàcil, igual que el Delteco GBC. La resta d’equips que lluiten pels play-offs també tenen partits complicats en el calendari, perquè juguen contra rivals de la part baixa de la taula que es juguen la vida. A quatre jornades pel final de la lliga regular, hi ha molt en joc i quasi tothom té objectius a complir, ja sigui per pujar cap a posicions més còmodes, per entrar als play-offs o per assegurar la permanència. «Estem a l’esprint final i tenim la sensació que arribem molt ben preparats», afirma Solana. Segons ell, «el calendari té molt a veure amb les derrotes». Però igualment creu que l’equip «ha fet una segona part de la temporada molt bona» i que «s’ha mostrat sòlid» amb «un únic punt negre que va ser l’últim quart i mig contra el Monbuis Obradoiro, on es va deixar un avantatge de deu punts, jugant a casa».

En aquest sentit creu que els de Joan Peñarroya «es troben en un moment en què no tenen problemes de salut». Malgrat això, «hi ha molta gent dels nostres amb confiança, però a vegades, fora de casa, no ho demostren de la mateixa manera».