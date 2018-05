Burjanadze ja entrena a la pista en solitari

Beqa Burjanadze progressa molt adequadament i per sobre de les previsions. De fet, aquesta setmana ja ha començat a fer treball individual a la pista. «Ja ha queda molt poc perquè es pugui reincorporar al grup», explica Solana. En aquest sentit, Beqa està fent el seu treball en solitari i s’espera que pugui arribar pel final de la temporada, si no por jugar alguns minuts, almenys poder entrenar amb tota la plantilla. Fa prop d’un any que es va lesionar .

El passat octubre va ser intervingut per l’osteocondritis al genoll dret. Es va estimar una recuperació de cinc mesos. Malgrat això, el MoraBanc va decidir no posar presses al jugador i que la recuperació fos absoluta, i d’aquesta manera, encara no hi ha ni hi haurà un termini. La prudència és la premissa.