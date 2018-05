L’A proposa sis mesos de baixa per maternitat

Allargar la baixa per maternitat fins als sis mesos i mantenir la de paternitat en un mes. Aquesta és només una de les propostes per a una millor conciliació laboral i familiar que el grup parlamentari liberal va incloure entre les 55 esmenes que va presentar a la proposició de llei qualificada de relacions laborals. El president de Liberals d’Andorra i conseller general, Jordi Gallardo, va subratllar que l’objectiu de les mesures proposades és «donar més seguretat jurídica tant als treballadors com als empresaris, a més de crear un codi de relacions laborals que sigui perdurable en el temps».

Recerca d’igualtat

«Calia fer un pas més enllà», va dir la consellera Judith Pallarés sobre la proposta d’ampliar la baixa per maternitat dels cinc mesos que recull la proposició de llei als sis que el grup liberal considera que haurien de ser «d’obligat compliment». Pel que fa a la de paternitat, van explicar que no demanen allargar el període –que el text ja amplia i fixa en un mes– perquè «un embaràs no suposa el mateix per a una dona que per a un home». De tota manera, són conscients que aquesta ampliació comportarà un cost afegit a la CASS i per això han presentat una disposició addicional per poder trobar diverses opcions de finançament. La proposta liberal preveu incorporar aquest concepte als pressupostos de l’Estat i fer una injecció de diners a la parapública per la via de l’endeutament.

El grup rebutja la doble representació sindical dins de les empreses i defensa reforçar el sistema actual

El grup liberal també proposa incorporar un nou model de contracte de treball a distància, tot i considerar que la proposició de llei ja en preveu «un nombre excessiu». A més, suggereix que es prohibeixi directament la desigualtat salarial i que s’elimini el requisit d’aportar la denúncia com a prova quan la violència de gènere sigui motiu d’absència al lloc de feina. «No és el més adient», va indicar Pallarés.

Equilibri de drets

Els liberals rebutgen de forma contundent el model de doble representació dels treballadors dins de les empreses que planteja la proposició de llei. «Ho trobem fora de lloc», va criticar Gallardo. La proposta implica que hi hagi representació tant sindical com dels treballadors i que el Govern inclús pugui arribar a forçar l’elecció d’un representant dels treballadors en cas que no en sorgeixi cap. «Un paper massa intervencionista», a parer dels liberals. Aquesta modificació «dificultaria les relacions entre treballadors i empresaris, a més de representar un cost elevat per a aquests últims», va justificar el president del partit. Des de L’A, proposen potenciar l’actual sistema unitari de representació sindical.



Pel que fa a les hores extraordinàries, pensant en els treballadors contractats a temps parcial, el grup liberal planteja que puguin allargar la seva jornada laboral i arribar a treballar un 30% més de les hores que els pertoquen sense que es comptabilitzin com a hores extres. A partir d’aquest llindar, però, sí que haurien de ser comptabilitzades i abonades com a extraordinàries. En relació amb el descans obligatori, demana que es mantingui en les 12 hores actuals.



El conseller Ferran Costa també va aprofitar per reivindicar «el dret dels treballadors a rebre una bona formació dins de l’empresa» i va insistir que les pràctiques formatives no remunerades «no són un contracte laboral de per se, sinó que han d’acollir-se en una altra categoria o regular-se a través de convenis».

Alineats amb la CASS: l’edat de jubilació més enllà dels 65 anys

El grup liberal defensa continuar treballant més enllà dels 65 anys però sempre que sigui de mutu acord entre empresari i treballador. En aquest sentit, s’alinea a la proposta de la CASS d’allargar l’edat de jubilació, que en el seu text de mesures per reformar la branca de jubilació fixa en 67 anys. Tot i així, L’A rebutja la modificació que preveu la proposició de llei qualificada de relacions laborals, ja que implicaria que la persona que estigui treballant més enllà dels 65 anys cobri el salari mínim per la feina que està realitzant al mateix temps que percebi un complement de la CASS equiparable a la pensió.

En aquest sentit, el grup liberal va esmenar el text per revisar les condicions dels contractes de treball per a majors de 65 anys i evitar la situació dels sobresous que es podria arribar a donar amb el que planteja la nova proposta del codi de relacions laborals. L’objectiu dels liberals és poder seguir treballant més enllà de l’edat de jubilació actual –fet que permetria seguir cotitzant i alimentant la caixa de la CASS– sense percebre una pensió de jubilació i tenir accés a aquesta amb posterioritat.