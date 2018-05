DA critica a l’oposició les irregularitats en els comptes

El secretari general de DA, Esteve Vidal, va expressar –abans de la reunió de l’executiva del partit– la seva sorpresa pel grau d’incompliment mostrat per alguns partits, en concret L’A i el PS, en relació amb els últims informes de fiscalització del Tribunal de Comptes. I va aprofitar per recordar que el Tribunal de Comptes té potestat per sancionar.

Vidal va lamentar que els liberals «no s’hagin dignat a presentar els comptes» i va demanar explicacions a la formació. D’altra banda, va posar de manifest que el PS, a part d’alguns incompliments menors, va pagar despeses privades amb diners públics, és a dir, amb la subvenció que rep el grup parlamentari. Per això, va reclamar explicacions als socialdemòcrates i va anunciar que caldrà veure quines sancions adopta el Tribunal de Comptes davant d’aquest fet.

Valoració de les irregularitats

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, el titular de Finances, Jordi Cinca, també va fer referència als informes econòmics i va dir que no li sembla bé que l’INAF no hagi presentat el seu. «Totes les institucions han de fer un esforç per presentar-lo dins dels terminis establerts», va retreure-li el ministre. Tot i així, va recordar que la institució es va veure desbordada per la gestió del cas BPA, sobretot el 2015 i el 2016, i va confiar que «l’INAF sigui sensible a les recomanacions del Tribunal de Comptes i no es repeteixi una anomalia d’aquestes característiques».

Pel que fa als comptes del mateix Govern, malgrat la presència d’irregularitats en el darrer exercici, Cinca va desviar la mirada i va subratllar que «en els últims sis o set anys s’han complert al voltant del 30% de les recomanacions que figuren en els informes del tribunal». A més, va insistir que «no totes les irregularitats es poden corregir d’un exercici a un altre i que l’objectiu és que l’informi posi de relleu cada cop menys incidències». Mentre que en referència als informes dels organismes que depenen de l’Executiu, el titular de Finances va indicar que «cada ministeri avaluarà els que li pertoquin i parlarà amb les direccions corresponents per veure què s’ha fet malament i què s’ha de corregir».

Bona rebuda de les ILP

El secretari general de DA també va mostrar-se obert a analitzar les dues iniciatives legislatives populars presentades el passat dimarts pels sindicats, una per modificar el sistema electoral i l’altra per impulsar una llei de responsabilitat polític.