Millores en els programes de foment de l’ocupació

El Consell de Ministres d’ahir va aprovar la renovació dels cinc programes de foment de l’ocupació, que donen continuïtat als dels anys anteriors, però amb algunes millores introduïdes en tres d’ells.

Concretament, el Programa per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, que es dirigeix als col·lectius amb dificultats per accedir al mercat de treball, s’adapta a les necessitats actuals amb la successió de contractes per durada determinada, que permetrà l’ocupabilitat de les persones amb dificultats d’inserció en el mercat laboral. També modifica el requisit d’haver d’estar inscrit 60 dies –consecutius o no– al servei d’ocupació per beneficiar-se del programa, que rebaixa fins als 45 dies consecutius, i preveu que es pugui prolongar el contracte a aquelles persones que no hagin pogut finalitzar el projecte inicialment previst, amb una durada màxima de nou mesos.

Al programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 21 anys, en canvi, amplia l’edat d’accés, que fins ara s’acabava als 20 anys, i passa a donar acollida als joves tutelats i extutelats del programa d’inclusió laboral, amb una orientació i acompanyament específics. Una altra novetat és que el contracte de treball de la segona fase del programa haurà de ser de durada indeterminada i no es permetrà el contracte de sis mesos vàlid anteriorment.

Finalment, el Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades es manté igual que l’any passat, però modifica l’import dels ajuts per adaptar-lo a l’augment dels preus del transport públic.