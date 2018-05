Google Traffic ja es pot consultar a Andorra

El mapa de trànsit en temps real, Google Traffic, ja és operatiu a Andorra, en col·laboració amb Actua. Una aplicació que ajuda a prendre decisions sobre els desplaçaments, oferint informació actualitzada del que està passant a les carreteres i les condicions de trànsit previstes. D’aquesta manera també s’atén a una de les peticions que diferents sectors, principalment el turístic i comercial, havien transmès a Actua, i és una eina útil per al departament de Mobilitat. Google Traffic és un servei gratuït que està disponible a 50 països, els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. Google analitza les ubicacions determinades per GPS que transmeten una gran quantitat d'usuaris de telèfons intel·ligents que utilitzen Google Maps en una ruta. Al calcular la velocitat dels usuaris al llarg d’un trajecte, Google pot generar un Google Map de trànsit en viu.

Per utilitzar Google Traffic cal tenir en compte les línies de colors que representen les condicions del trànsit a les principals carreteres i carrers, concretament fan referència a la velocitat a la que es pot circular. Les línies vermelles del mapa assenyalen que el trànsit es mou a menys de 40 km per hora, i també pot indicar un accident o congestió en aquesta ruta. Les línies grogues del mapa indiquen que el trànsit s'està movent més ràpid, de 40 a 80 km per hora, i les verdes a velocitat superior als 80 km per hora.

Quan apareixen línies grises significa que no hi ha informació de trànsit disponible al moment, i la línia vermella-negra que hi ha un trànsit extremadament lent o aturat. Si es busca el trànsit als carrers de la ciutat, on els límits de velocitat són molt inferiors als de les autopistes, els colors tenen un significat relatiu. En aquest cas, les línies vermelles (o vermelles-negres) mostren una gran congestió general i lent, mentre que el color groc significa que el trànsit és més fluid, però encara no és el millor per a les condicions de conducció. El color verd significa condicions de trànsit bones.