La Jornada de la Mobilitat Elèctrica dobla el nombre d'expositors

La cinquena Jornada de la Mobilitat Elèctrica canvia de dates. Habitualment es duia a terme a finals de setembre, però enguany es celebrarà el proper dissabte, 12 de maig, de 10 a 20 hores, a la zona del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. Els organitzadors FEDA i l'Automòbil Club d'Andorra (ACA), amb el patrocini de Crèdit Andorrà i el suport del comú escaldenc, l'han presentat aquest dijous al matí i han decidit avançar-la a la primavera perquè el temps és millor, perquè tot just ara arrenca el Pla Engega 2018 d'ajudes i perquè també comença la temporada de sortir amb bicicleta. Els assistents hi trobaran des de vehicles, bicicletes i motos, fins a patinets i 'segways', que podran provar gratuïtament, per tal de conèixer les diferents oportunitats de mobilitat elèctrica que hi ha al mercat.



A banda de doblar el nombre d'unitats exposades, fins a una vintena, la novetat més destacada de la jornada d'enguany serà un petit itinerari anomenat 'electroclipol', a través d'un acord amb l'empresa Bus Net, per recuperar l'essència del transport públic col·lectiu, petit i elèctric, que podria ser molt útil a les parròquies del fons de la vall, com són Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, ha comentat el secretari general de l'ACA, Antoni Sasplugas, que ha afegit que plantegen la jornada com "l'Andorra que ens agradaria tenir". I com en la darrera edició, se sortejarà una bicicleta elèctrica.



Sasplugas ha insistit que la mobilitat elèctrica és la mobilitat del futur i que, en un entorn com Andorra, és important. Els països més moderns ja hi aposten, no només per a la mobilitat privada, sinó també per la pública, i una mostra és que a Noruega, la meitat dels vehicles del seu parc mòbil ja són elèctrics. El secretari general de l'ACA ha recordat que amb aquest esdeveniment es vol que els ciutadans del país coneguin les oportunitats que ofereix la mobilitat elèctrica i vegin quin tipus de tecnologies tenen a l'abast. Precisament, pel que fa a les bicicletes, Antoni Sasplugas ha comentat que les vendes de bicicletes elèctriques de muntanya ja han superat les convencionals i que la bicicleta elèctrica es veu com l'alternativa clara a la mobilitat urbana.



El director general de FEDA, Albert Moles, ha remarcat que el projecte de la mobilitat elèctrica va més enllà de l'electricitat i que es tracta d'un canvi en la manera de moure's de les persones, motivat per la disponibilitat d'aparcament privat i la voluntat de reduir el nivell de soroll i contaminar menys. A dia d'avui, Andorra ja compta amb més de 300 vehicles elèctrics matriculats i esperen tancar l'any entre els 400 i 500. Moles ha explicat que s'efectuen unes 8.700 càrregues a l'any, o el que és el mateix, una càrrega cada hora. D'aquestes càrregues, gairebé una per dia és d'un vehicle estranger, la qual cosa demostra que cada cop més gent s'atreveix a venir fins al Principat amb un automòbil no contaminant. Aproximadament, un 5% de les matriculacions que es fan cada any a Andorra són de vehicles elèctrics. En aquest sentit, amb la nova llei de transició energètica, Albert Moles ha comentat que el Govern vol que d'aquí a 10 o 12 anys hi hagi un parc important de vehicles elèctrics al país. Una manera és desenvolupant més transport públic elèctric, però també influint en les flotes de les empreses de transport de mercaderies. Des de FEDA es seguirà impulsant la instal·lació de punts de càrrega, a través dels espais cedits pels comuns a la via pública.



Enguany, la Jornada de la Mobilitat Elèctrica torna a Escaldes-Engordany, després d'haver-se celebrat, l'any passat, a la capital andorrana. El cònsol menor del comú, Marc Calvet, ha destacat la importància de fomentar aquest model de mobilitat i ha recordat que els comuns hi contribueixen instal·lant diversos punts de càrrega per a vehicles, per tal d'ajudar a implantar-lo i eliminar el màxim de trànsit convencional del centre de la parròquia. Sobre l''electroclipol', Calvet ha dit que "seria fantàstic un transport que pogués unir les dues parròquies", en referència a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i ha reconegut que n'ha parlat amb el conseller de Medi Ambient i Innovació de la capital, David Astrié, i que seria factible. Ara bé, circulant només pels voltants de l'eix comercial de les avingudes Meritxell i Carlemany, per tal de donar plena llibertat als vianants que passegen pel centre. "Tant de bo arribem a fer-ho", ha afegit el cònsol menor escaldenc, assegurant que des de la parròquia que representa hi posaran totes les facilitats. "En algun moment s'hi arribarà segur", ha conclòs Marc Calvet.



Des de Crèdit Andorrà, el director de màrqueting Joan Ramon Mas ha volgut destacar que la jornada hagi ajudat a posicionar Andorra com un país capdavanter pel que fa a la mobilitat elèctrica, demostrant que és responsable amb el medi ambient. Mas ha recordat que la seva entitat bancària sempre ha estat conscient d'això i que, per aquest motiu, dona suport al primer bus híbrid d'Andorra, ofereix condicions avantatjoses a aquells que vulguin adquirir un cotxe elèctric o híbrid endollable amb el crèdit 'Cotxe verd' o, també, tota l'activitat que s'està fent al voltant del certificat regenera, en la línia de les reformes arquitectòniques i energètiques en immobles o elements urbanístics.



La Jornada de la Mobilitat Elèctrica va començar el 2014 com a iniciativa de FEDA i l'ACA s'hi va adherir l'any següent.



El servei de bicicleta elèctrica, gairebé a punt



"Tot està seguint el seu curs". Aquestes han estat les paraules del cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Marc Calvet, quan se li ha preguntat pel servei de bicicleta elèctrica, que s'hauria de posar en marxa aquesta primavera. Calvet ha dit que s'estan realitzant els treballs a les estacions i que es va amb el temps correcte per poder implantar el servei. El cònsol escaldenc ha anunciat que hi ha una reunió prevista amb el Govern la setmana vinent.