El Govern impulsarà pisos socials amb una fundació privada

Les mesures per pal·liar els efectes de la manca d’habitatge de lloguer i de l’augment dels preus del mercat es comencen a concretar. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha anunciat que el Govern impulsarà pisos socials a través d’un conveni amb una fundació privada. El demòcrata va evitar detallar el nom de l’entitat i tampoc va definir el nombre de vivendes que es posaran al servei de les famílies en situació més vulnerable. Concretament, Espot va parlar de col·lectius en risc d’exclusió, gent gran, joves i persones amb discapacitat.



A més, el ministre va dir que, més endavant, es podrien firmar acords amb altres entitats sense ànim de lucre. «També hem anat parlant amb els comuns perquè cedeixin habitatges i tot sembla indicar que en els propers mesos tindrem bones notícies», va apuntar el ministre, mencionant alguna de les parròquies que ja ha donat alguna vivenda per a funcions socials, com és el cas del Comú d’Ordino.

Últims retocs per votar la llei

Aquesta iniciativa, anunciada en el marc de la sessió ordinària del Consell General, formarà part de la llei òmnibus que s’està a punt d’admetre a tràmit parlamentari. De fet, Espot va avançar que la llei podria estar aprovada en un màxim de 15 dies. Va anunciar-ho aprofitant una pregunta de Víctor Naudi, conseller d’SDP, indignat pel temps que ha passat des que Espot va prometre el paquet de mesures per acabar amb el problema de l’habitatge al país. El titular de la cartera va parlar per primer cop del conjunt de propostes durant el debat del pressupost, a principis de març.



«Hem estat un mes sense sentir a parlar del paquet de mesures, una qüestió que hauria de ser prioritària per al Govern», va comentar Naudi. El conseller progressista va destacar que els problemes s’aniran agreujant si no s’incideix amb urgència. «S’ha de tenir en compte que el poder adquisitiu de les famílies no millora», va dir Naudi. «L’economia no creix i acaba generant fractura social. Moltes famílies arrelades veuen un futur magre per ells i els seus fills, ja que bona part del que guanyen es destina a pagar lloguers exagerats», va manifestar.



Espot, per la seva banda, va argumentar que s’està actuant amb la màxima rapidesa i que només queden «uns serrells per polir», com ara les implicacions competencials en què estan treballant els equips tècnics.



«Si volem aprovar mesures reals i efectives, i no merament estètiques, cal incidir en els aspectes complexos», es va defensar el ministre, fent referència a la taxa sobre els pisos buits. «Els equips tècnics hi estan treballant i això requereix un temps, però en breu podrem presentar aquesta llei», va afegir.

Promoure els pisos de lloguer

Un dels objectius de la llei és la promoció dels pisos de lloguer. Amb l’augment de l’oferta d’habitatges, els preus a què han de fer front els llogaters, es reduirien. Així, la llei preveu fraccionar el pagament de la cessió urbanística –s’ha arribat a parlar d’un termini de deu anys–, i flexibilitzar les exigències per a la rehabilitació d’habitatges que es destinin al lloguer. També es va proposar la creació d’una figura impositiva per gravar amb una taxa els pisos que estiguin buits sense justificació.