La Seu, entre les capitals amb millor índex de seguretat

La Seu d’Urgell es manté molt per sota de la mitjana de fets delictius de Catalunya, segons el balanç de la Junta Local de Seguretat que ahir va fer la sessió ordinària a l’Ajuntament urgellenc. Entre abril de 2017 i març de 2018, a la ciutat s’ha registrat 28,9 delictes per cada mil habitants, poc més d’un terç de l’estadística catalana, que és de 75 per cada 1.000 persones.



La sessió la va presidir l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, que va manifestar que «es continuarà treballant per mantenir i millorar encara més la seguretat ciutadana i la qualitat de vida dels urgellencs i urgellenques, tot adaptant-nos als nous reptes que la societat ens planteja».

Els fets delictius (robatoris amb força o amb violència) perpetrats a la Seu es mantenen en xifres iguals o més baixes que en el mateix període avaluat l’any passat. Tanmateix, des dels cossos policials es va advertir de l’augment de les estafes, especialment en compres realitzades per internet. Un fenomen global que també està afectant veïns de la Seu que opten per comprar en línia, informa Ràdio Seu.

40 sancions per sorolls

Pel que fa a les actuacions realitzades per la Policia Municipal, es va esmentar l’obertura de 40 expedients sancionadors per sorolls i convivència ciutadana i 85 per control de gossos, generalment per infraccions com ara no recollir els excrements de la via pública o bé no portar l’animal lligat. En aquest sentit, l’ajuntament va confirmar que començarà a implantar el control d’ADN dels excrements de gossos que no es recullin de la via pública, per tal de localitzar els propietaris, i s’instal·larà càmeres de vigilància en aquells punts de la ciutat on són més freqüents les bretolades i accions incíviques.



Pel que fa al control de trànsit i mobilitat viària, els agents locals van notificar vuit infraccions per superar el límit de velocitat al nucli urbà i 15 infraccions en controls d’alcoholèmia. També s’han incoat 1.376 infraccions més relacionades amb d’altres àmbits de la mobilitat i la seguretat del trànsit. Paral·lelament, aquest darrer any s’ha experimentat un lleuger descens de l’accidentalitat pel que fa al trànsit urbà.