Espot assegura que hi ha sortides d’emergència a l’avinguda Meritxell

El ministre de Justícia, Xavier Espot, ha assegurat avui, durant la sessió al Consell General, que les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell no haurien començat si no s’hagués sabut del cert que es podia actuar de forma «ràpida» i «efectiva» en cas d’emergència. El demòcrata va explicar que la taula de mobilitat va validar aquests treballs perquè els subministraments i els serveis essencials estaven garantits. Espot va mencionar les visites que van fer els bombers i els agents de policia, i va subratllar que es van pactar els passos a seguir en una situació d’urgència a l’avinguda.



El ministre també va destacar que s’han reforçar les rondes a peu durant la nit, perquè «és quan hi ha més risc que es cometin delictes, per la falta de persones i vehicles». A partir de la recomanació dels bombers, s’instal·laran hidrants nous aprofitant les obres.

El PS i L’A, però, van criticar la falta de protocols d’emergència i de seguretat que garanteixin el pas dels vianants pel carrer. «No hi ha separació física entre la maquinària pesada funcionant amb els vianants», va destacar el liberal Ferran Costa. Per la seva banda, el socialdemòcrata Pere López va mostrar preocupació per les afectacions que poden suposar les obres durant l’estiu i amb la gran afluència de turistes.

Fins a 206 sol·licituds d’inversió estrangera en tres mesos

El Govern ha rebut el primer trimestre d’aquest any fins a 206 sol·licituds d’inversors estrangers interessats en fer negoci al Principat. El ministre d’Economia, Gilbert Saboya, es va mostrar satisfet amb les xifres, que segueixen la mateixa tendència que l’any passat i entren dins la mitjana registrada, que es troba entre les 680 i les 810 sol·licituds anuals. «Portem el ritme adequat», va afirmar Saboya. Les sol·licituds aprovades durant aquest trimestre es tradueixen en 62,4 milions d’euros. La majoria provenen del negoci immobiliari i patrimonial, una dinàmica que ja ve d’anys enrera. De les 206 demandes, 67 són d’Espanya, que continua sent el mercat on Andorra és més present.

El Govern pagarà el que deu als comuns al llarg de l’any

El Govern pagarà als comuns al llarg de l’any els diners que deu de les transferències de l’any passat que encara no s’han efectuat. Els comuns rebran els diners un cop es voti la liquidació del pressupost del 2017. Així ho va informar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, que va detallar que la quantia econòmica s’abonarà a través de crèdits extraordinaris. El conseller general del PS, Pere López, va criticar que l’Executiu està allargant la decisió per la suposada «reticència» a acceptar la votació que va tombar, l’any passat, la possibilitat de congelar les transferències als comuns, ja que encara no s’havia indagat la modificació de la llei.