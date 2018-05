Conveni entre el comú i la Poste per mantenir el servei al Pas

El Comú d’Encamp i la Poste han assolit un acord per tal de mantenir el servei al Pas de la Casa. L’empresa francesa havia anunciat que tancaria l’oficina del poble fronterer i des de llavors s’havia generat un neguit important pel fet de quedar-se sense servei postal i haver de desplaçar-se a les parròquies centrals. Segons va explicar el cònsol major, Jordi Torres, l’atenció al públic es farà a l’oficina de turisme i anirà a càrrec de personal del comú. En canvi, el repartiment dels paquets el seguirà fent la companyia francesa. El conveni fixa que la Poste pagui entre 200 i 300 euros al comú per oferir el servei a més d’un percentatge de les vendes que es facin.

Decisió anunciada

«Des de la Poste ja es va anunciar fa temps la voluntat de reduir costos i en aquest sentit, centralitzar els serveis a les valls centrals. Per tant crec que com a comú ens tocava trobar opcions per poder mantenir el servei», va afirmar el cònsol.



La signatura del conveni va ser celebrada també pels consellers del PS, Joan Sans i Pere Marsenyanch, tot i que van posar en relleu la preocupació i la necessitat de preveure que una situació similar es pot donar en el futur a Encamp i van lamentar que des del Govern no s’hagi actuat. Per això van demanar que es faci arribar una carta a l’Executiu. Una proposta a què la majoria va accedir. «Sorprèn que el Govern no digui res quan ja ha passat a altres parròquies», va afirmar Sans.

Projectes

D’altra banda, el cònsol va aprofitar la roda de premsa posterior al consell de comú per donar a conèixer diversos concursos per adjudicar obres o nous projectes a la parròquia entre els quals destaquen la darrera fase del passeig de Mojácar, la construcció d’un pont penjat a les Pardines i obres d’embelliment al carrer de la Calzinera. A més, Torres va anunciar que el dia 10 s’obriran els plecs del concurs d’idees per fer la remodelació de les avingudes François Miterrand i Joan Martí en el tram comprès entre l’hotel Rosaleda i l’aparcament Sant Miquel.



Per últim, durant la sessió també es va donar a conèixer l’execució pressupostària del primer trimestre que presenta un superàvit de 908.822,15 euros. El cònsol va destacar a més, que la corporació manté la tendència de reducció de l’endeutament i que actualment es troba en 19,3 milions d’euros.

Lafoz qüestiona el cobrament de deutes prescrits

La consellera de la minoria de Liberals d’Andorra, Maribel Lafoz, va qüestionar ahir alguns procediments que ha engegat el comú per tal de cobrar deutes tributaris i multes que des del seu punt de vista estan prescrits. La consellera considera que la corporació està aplicant malament la normativa i fins i tot ha animat als ciutadans afectats a oposar-se a l’actuació del saig. El comú, en canvi, defensa que els expedients no estan prescrits i que tal com fixa la llei de bases de l’ordenament tributari aprovada el 2016, en aquells expedients anteriors a aquesta data se li pot aplicar la normativa anterior i, per tant, no estarien prescrits, ja que des de la data de la darrera notificació fins ara han passat els tres anys previstos. Torres, en tot cas, creu que si es fa alguna cosa malament, ho haurà de decidir la Batllia.