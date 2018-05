Andbank Brasil signa un acord amb la potent gestora Triar

Andbank Brasil ha arribat a un acord per gestionar les inversions dels clients de la gestora independent brasilera Triar Gestão. Amb aquest acord, l’entitat, que compta ja amb prop de 80 col·laboradors, doblarà el volum d’actius gestionats al Brasil i passarà de 2.000 a 5.000 milions de reals. Aquest acord també està directament relacionat amb la visió de mercat a llarg termini que comparteixen ambdues empreses. Per tal de consolidar la seva expansió al Brasil, l’entitat andorrana pretén tancar un altre acord operatiu al llarg d’aquest any i dos més el 2019. El pla de creixement inclou, a més a més, adquisicions, fusions i l’entrada en altres mercats, com Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Curitiba i l’interior de l’estat de São Paulo, mitjançant la signatura de nous acords de col·loraboració amb agents autònoms locals o gestors de patrimonis familiars.



El Managing Director d’Andbank a Llatinoamèrica, Carlos Moreno, va explicar que la proposta de l’entitatal llarg dels «gairebé 90 anys de vida» passa per «aconsellar els clients sobre les millors alternatives d’inversió disponibles». Sota aquesta premisa, Andbank ha aconseguit comptar amb una estructura globalitzada, amb presència a Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Orient Mitjà. A més, Moreno va dir que «Brasil és un mercat estratègic per a l’entitat, on esperem mantenir el bon ritme de creixement en els propers anys».

Creixement internacional

La trajectòria internacional del Grup Andbank va començar l’any 2000 i des llavors s’ha assentat en tres dels cinc continents. Actualment, el banc impulsa un pla estratègic a Amèrica Llatina, on ja té presència a sis països i gestiona 5.000 milions d’euros, el què suposa un 22,6% del negoci global del banc. A més dels plans de creixement per al Brasil, el 2017 l’entitat va publicar els seus actius sota gestió a Miami i preveu el futur llançament d’una sucursal a l’Argentina.



Un altre mercat internacional en ple creixement és Israel, país on va començar La seva activitat de banca privada el 2015. Actualment hi gestiona 2.100 milions d’euros, un 9% del negoci del grup.

Andbank Brasil opera exclusivament en el sector de la banca privada des de que el 2011 adquirís part de LLA DTVM, una empresa brasilera, pionera en el camp de la selecció, consultoria i distribució de productes de tercers, que ofereix serveis de gestió d’actius financers per a clients de grans patrimonis. L’any passat va assumir el control total de l’entitat i va passar a operar com a Banco Andbank (Brasil) S.A.