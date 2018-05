Els docents, disposats a fer vaga si la llei no els convenç

L’esborrany del projecte de llei del cos d’Educació elaborat pel ministeri no convenç als docents. El secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), David Garcia, ha apuntat avui en declaracions a RTVA que el text no concreta ni l’edat de jubilació ni les vacances, dos dels punts que els professors consideren clau per donar suport a la nova legislació.



El col·lectiu d’ensenyament va dur a terme ahir una assemblea per tal de comentar els canvis proposats pel ministeri i decidir si donen suport a l’últim esborrany rebut. Segons les enquestes encarregades pel sindicat, la majoria dels afiliats estarien disposats a repetir la jornada de vaga en cas que la nova llei no els semblés justa.



Pel que fa a l’edat de jubilació, des del Govern es va indicar que s’estava estudiant si era viable poder-la reduir. De moment, però, sembla que l’esborrany encara no contempla aquesta possibilitat. Tampoc acaba d’especificar el tema de les vacances. En aquest sentit, el sindicat demanava que les aturades escolars estiguessin establertes per llei però l’Executiu manté que només s’hi inclogui el període d’estiu però no els festius dins del curs. «Encara no tenim dades concretes [sobre la jubilació] i el tema de les vacances tot apunta que seran només uns dies de vacances i uns dies de descans».