L’A reclama que s’accelerin els treballs de Carlemany

El Comitè Parroquial de Liberals d’Andorra a Escaldes-Engordany, ha reclamat avui que s’accelerin els treballs de l’avinguda Carlemany que, segons van dir, «avancen molt més lents que els que s’estan realitzant a l’avinguda Meritxell». Des de L’A, van assegurar que «gràcies a la informació rebuda per part dels ciutadans», s’ha constat la diferència d’afectius a les obres que es realitzen a Escaldes-Engordany respecte a les que ho fan a Andorra la Vella.



La mancança de recursos a l’embelliment de ‘Vivand’, és de tal magnitud que, segons van dir, «hi ha dies que no s’hi veu cap treballador ni maquinària a les zones que ja estan en obres i totalment vallades». Per a justificar-ho, L’A va adjuntar unes fotografies on «es pot comprovar que les empreses destinen els operaris necessaris per acomplir amb els terminis imposats pel Comú d’Andorra la Vella».

D’altra banda, des del comitè liberal també es va voler instar a la corporació comunal liderada per Trini Marín que «busqui alternatives perquè el subministrament elèctric no requereixi l’ús de generadors amb les consegüents molèsties pels veïns tant pel soroll com per les emissions contaminants».



Una altra de les molèsties, sobretot pels comerços, que van voler destacar des de L’A, és l’emmagatzematge del material, ja que en alguns casos tapen els aparadors de les botigues.

Per últim, reclamen als cònsols escaldencs «que parlin amb l’empresa concessionària de les obres perquè es desenvolupin amb la mínima afectació als ciutadans i comerços de la zona»