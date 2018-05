Els sindicats estudien un recurs si es mantenen els triennis a la justícia

La constatació que els funcionaris de l’administració de justícia quedaran, de moment, al marge de la reforma de la llei de la Funció Pública i, per tant, fins que no se’ls renovi la llei pròpia mantindran els triennis ha indignat als sindicats de l’administració pública. De fet, malgrat que asseguren que accions com aquesta «no ens dividiran», també apunten que podrien presentar un recurs per la diferència de tracte entre el mateix col·lectiu de treballadors públics. Des del CFPA es va deixar clar que «no hi estem d’acord i si a ells se’ls mantenen els triennis, ho recorrerem perquè estan fent diferències entre treballadors de la mateixa empresa».



El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach considera que aquesta situació, sumada als anuncis dels comuns d’Escaldes i Andorra la Vella de mantenir els triennis «demostra el fracàs de la ministra Descarrega, que no ha estat capaç ni de consensuar les mesures entre els seus». Ubach va insistir que és una llei «de retallades i per tant, el que cal és deixar-la en un calaix i que sigui el pròxim Govern qui faci la llei, des del consens i el diàleg perquè pugui perdurar en el temps i acontenti a tothom». Una vegada més va acusar el Govern de DA de poc democràtic.



De la seva banda, el president del Sipaag, Lluis Anguita, considera que l’acció «és quasi un insult» i creu que «és una manera de buscar les diferències i la divisió entre el col·lectiu de treballadors públics». De la mateixa manera es va mostrar crític amb el fet que els batlles i magistrat, malgrat no ser funcionaris, puguin gaudir dels mateixos avantatges: «per què ells poden tenir triennis? Per què tenen mútua? Per què a uns sí que se’ls concedeixen coses i als altres no?», es preguntava. Així doncs, va deixar clar que «no reclamem que s’apliquin quinquennis a l’administració de justícia, sinó que a nosaltres ens tornin els triennis que ja teníem».

Els docents, disposats a fer vaga si la llei no els convenç

L’esborrany del projecte de llei del cos d’Educació elaborat pel ministeri no convenç als docents. El secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), David Garcia, va apuntar ahir en declaracions a RTVA que el text no concreta ni l’edat de jubilació ni les vacances, dos dels punts que els professors consideren clau per donar suport a la nova legislació.

El col·lectiu d’ensenyament va dur a terme ahir una assemblea per tal de comentar els canvis proposats pel ministeri i decidir si donen suport a l’últim esborrany rebut. Segons les enquestes encarregades pel sindicat, la majoria dels afiliats estarien disposats a repetir la jornada de vaga en cas que la nova llei no els semblés justa.



Pel que fa a l’edat de jubilació, des del Govern es va indicar que s’estava estudiant si era viable poder-la reduir. De moment, però, sembla que l’esborrany encara no contempla aquesta possibilitat. Tampoc acaba d’especificar el tema de les vacances. En aquest sentit, el sindicat demanava que les aturades escolars estiguessin establertes per llei però l’Executiu manté que només s’hi inclogui el període d’estiu però no els festius dins del curs. «Encara no tenim dades concretes [sobre la jubilació] i el tema de les vacances tot apunta que seran només uns dies de vacances i uns dies de descans».