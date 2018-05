Canillo manté les converses pel lloguer del Palau de Gel

El Comú de Canillo i els propietaris dels terrenys on s’emplaça el Palau de Gel mantenen les converses per arribar a un acord i renovar el contracte de lloguer de l’espai. Fonts comunals van confirmar la situació si bé van preferir no fer manifestacions al respecte al·legant que es tracta d’un assumpte delicat i es vol mantenir els detalls en l’àmbit privat. Amb tot, per ara sembla que es manté la bona línia, amb bona predisposició per totes les parts.



Cal recordar que l’actual contracte de lloguer dels terrenys s’acaba el 2020 i en cas que les parts no assolissin un acord els privats passarien a ser, també, els titulars de la instal·lació. Les fonts consultades van reiterar que s’és conscient de les dates límit però es considera que encara hi ha marge de maniobra.



Les negociacions fa temps que duren. A mitjans del 2015 el diàleg es va aturar perquè cap de les propostes que s’havien posat sobre la taula no van poder prosperar i a proposta de la família propietària dels terrenys es van prémer el botó de pausa deixant passar les eleccions comunals. Posteriorment, la negociació es va reprendre. Des de l’administració local es va arribar a admetre que un dels esculls que existia era el preu del lloguer. La corporació no podia fer front a determinades quantitats per la situació econòmica. El bloqueig de la renovació del lloguer també condiciona les inversions al Palau, perquè es vol assegurar que es poden amortitzar.