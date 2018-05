La targeta d’aparcament conjunta, encara sense data

A la capital, però no són tan optimistes. Des del comú es va explicar que la voluntat «hi és», però que segueixen treballant en l’adaptació de la plataforma, per la qual cosa descarten que les targetes conjuntes puguin ser una realitat «a curt termini». De fet, s’ha contractat una empresa perquè adapti la plataforma actual.

El projecte d’implementar una targeta d’aparcament única que serveixi als pàrquings d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp encara haurà d’esperar. De fet, a dia d’avui no hi ha una data fixada de quan podria entrar en funcionament. L’escull rau en l’adaptació tècnica del sistema que s’utilitza a la capital. Segons va explicar el cònsol menor d’Escaldes, Marc Calvet, els darrers mesos han dut a terme una prova pilot amb Encamp «i sabem que funciona». En el seu cas el projecte és de fàcil implantació, ja que utilitzen la mateixa plataforma, en canvi, a Andorra la Vella s’utilitza un sistema diferent i cal adaptar-lo. Calvet confiava que aquest estiu el projecte fos una realitat.

Per Meritxell Prat

