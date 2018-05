Canvi d’hàbits per jugar a primera hora

Els partits d’aquesta temporada entre l’FC Andorra i el CF Vilaseca donen a parlar. A la primera volta el conjunt tarragoní es va haver de desplaçar al Principat en dues ocasions a causa de la neu, mostrant la seva queixa. En aquesta ocasió, per ocupació del camp municipal, el matx es jugarà diumenge en un horari ben poc habitual per a un enfrontament entre equips sèniors, les 9.30 hores. Els tricolors es desplaçaran la tarda abans per no haver de patir el cansament del viatge el mateix dia.

El Vilaseca escollia aquesta hora per jugar perquè les instal·lacions estan ocupades a partir del migdia per un torneig. Aquest és un horari permès per la Federació Catalana de Futbol perquè la forquilla per jugar el cap de setmana va de les 15.30 de dissabte a les 18.00 de diumenge, i si el desplaçament és superior als 100 quilòmetres no més tard de les 17.00. «Tenen la potestat de posar l’horari que vulguin perquè són l’equip local. Ho respectem», exposa Albert Ferré, president de l’FC Andorra. A ningú se li escapa que l’horari escollit pot ser una conseqüència del que va succeir a la primera volta. El tècnic dels locals, Edu Franco, en declaracions a Tac 12 ho va negar categòricament. «Em crec que segueixin malpensant tot i el que diguem després del que ens van fer a nosaltres, que vam pujar dues vegades i a més no ens van tractar gens bé», assegura el tècnic, però tot allò «ho tenim oblidat» i aquest serà un altre matx.

Viladrich: «Ens agafa en un moment on ho tenim tot fet i aquesta circumstància pot ser que ens faci jugar amb un punt més de motivació»

Per no afrontar el duel amb el cansament del viatge el mateix dia, a proposta de la plantilla, l’equip farà nit en un hotel a Salou, anant a Vilaseca amb vehicles propis per tal de no tenir més despesa amb l’autobús. «Era bastant inviable i feixuc viatjar el mateix dia, sortint a les quatre del matí», assenyala l’entrenador de l’FC Andorra, Candi Viladrich. Agafant la part positiva, aprofitaran per realitzar dos dies de convivència amb la plantilla al complert, ja que també es desplaçaran els jugadors sancionats i lesionats. «Serà una oportunitat per estar tots junts i podrem gaudir de la permanència aconseguida». Tot plegat «ens agafa en un moment on ho tenim tot fet i aquesta circumstància pot ser que ens faci jugar amb un punt més de motivació».

Despertar el cos

Jugar a aquestes hores és més habitual en partits de base que no pas a nivell sènior. «Des dels 9 o 10 anys segur que els futbolistes no jugaven tant aviat», exposa Viladrich. Remarca que «és un trastorn per a tots, perquè estem acostumats a jugar al migdia o a la tarda», un element que hauran d’afrontar les dues plantilles: «Ells tindran el mateix problema, no serà una avantatge». Igual es pronuncia Franco, havent d’encerar una rutina diferent: «El jugador s’ha d’aixecar aviat, ha d’esmorzar bé i donar-se una passejada abans de jugar perquè el cos no és el mateix quan ja portes llevat tot el dia que el cos està actiu, que haver-lo d’activar en una hora».