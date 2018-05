Els isards sumen baixes en el partit vital contra Croàcia

La selecció se la juga. Demà té un matx fonamental a l’Estadi Nacional (17.00 hores) contra Croàcia. Als andorrans només els val la victòria per no perdre la categoria, en un enfrontament on es veu afectat per les baixes a la primera línia.

La convocatòria dels isards està composada per Peter Ambor, Roger Canturri, Víctor Chillon, Josep Correas, Lluc Cunill, Roger Fité, Julien Ginesta, Hugo Hernàndez, Thiago Macedo, Dani Raya, Marc Saura, Stefano Tossati, Pol Urigüen, Joan Castellon, Albert Pérez, Sebastien Caussé, Julien Langeard, Ian James, Benjamin Fajol, David Kirikaishvili, Paul Alieu i Adrià Calvó. Es produeixen baixes destacades en la primera línia, com les d’Edisher Jamrulidze i Èric Risco per lesió, i de Galaktion Gagnidze perquè el seu equip no l’allibera. Aquestes absències «sabem que ens passaran factura», afirma un dels seleccionadors, Josep Magallon.

El partit «l’afrontem com una final», ja que és un tot o res, i provaran de sumar el primer triomf que els doni la salvació: «Sabíem que seria un any difícil, que les coses serien complicades i s’ha demostrat». Davant tindran un conjunt croat que és «molt fort, físic i jove», que també passa per un canvi generacional, i que ja té la permanència assegurada, un fet que pot afavorir als andorrans: «Encara que no vulguin mentalment estaran més relaxats. Però això té una doble cara, perquè a vegades jugues millor sense pressió». Magallon considera que «si l’actitud dels jugadors és bona podem donar un plus més que ells». Per a l’altre entrenador, Peter Lucas, bona part de les opcions «dependrà si imposem el nostre joc o ells el seu». A Croàcia «li agrada l’impacte», i provaran de contrarrestar-ho amb «un joc molt més dinàmic», per tal de «cansar al rival».

Retirades il·lustres

Aquest serà l’últim partit amb la samarreta dels isards de tres jugadors importants des de fa un bon grapat d’anys com són Alieu, Fité i Ambor. Per contra, Calvó debutarà. Per crear ambient abans del partit es realitzarà al camp un dinar popular. La recaptació va destinada a l’associació Amics Joan Petit nens amb càncer.