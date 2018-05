Riberaygua i Travesseres, el Barri de les flors cada dijous

La setmana vinent, el dia 10, la companyia Picto Facto oferirà una mostra de ‘Jardin en plus’, una expressió artística llampant que quedarà repartida al llarg de l’eix comercial. El dia 17, concert de veus i guitarra a càrrec de Mademoiselle & IL a l’escenari habilitat entre el carrer de la Sardana i el carrer Riberaygua. Per al 24 de maig s’ha programat un taller infantil de primavera en què els més menuts podran fer creacions pròpies i originals amb scrapbook i porexpan,. L’últim dia del mes, el 31, hi haurà un taller de floristeria i un espectacle musical itinerant.

Els comerciants de Riberaygua i Travesseres sortiran al carrer cada dijous de maig a la tarda, on es desenvoluparan diferents tallers i concerts en una nova acció de dinamització comercial conjunta del comú i de l’associació de comerciants. El Barri de les flors va iniciar ahir les activitats amb un espectacle de flamenc a càrrec de la companyia Embrujo.

Per El Periòdic

