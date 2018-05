Decomissada la quantitat de cocaïna més gran de les últimes dècades

La Policia va detenir ahir diverses persones per tràfic d’estupefaents, i va efectuar el comís de cocaïna més important al Principat de les darreres dècades. En total s’han decomissat 228 grams de cocaïna, 18’7 grams de metamfetamina, 17 grams d’èxtasi, 7’2 grams d’heroïna i 5 dosis d’LSD. També s’han intervingut 2.110 euros en efectiu, així com un vehicle d'alta gamma.



Per la diversitat dels productes requisats, es pot concloure que s’ha desarticulat una presumpta xarxa, organitzada i estructurada, de tràfic d’estupefaents coneguda com “el supermercat de la droga”. L’operació Nord, que continua oberta, es troba judicialitzada i està sota secret de sumari. No es descarten noves detencions.