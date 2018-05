La futura unitat d’oncologia s’ubicarà al costat de l’hospital

La futura unitat de radioteràpia és un projecte «ferm» que, «en principi», s’emplaçarà al pàrquing que hi ha entre el túnel i l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així ho ha avançat aquest matí el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, després de la presentació de la Festa-Torneig Joan Petit que se celebrarà el 19 de maig per recaptar fons per a la investigació del càncer infantil.



La ubicació, segons ha dit el ministre, és idònia, ja que «permet una comunicació directa, és un terreny propietat del Govern i la mateixa muntanya fa d’aïllant de la radiació», el que disminuiria el cost de construcció. A més, Álvarez ha volgut destacar que «s’estan buscant aliances amb els països veïns» per oferir un servei sostenible. Tot i que no ha confirmat si el model de gestió serà públic o mixt amb la participació de privats, sí que ha asseguretat que el SAAS hi tindrà una participació directa. La prioritat és l’emplaçament, el projecte i els aliats i després, ha dit el ministre, «s’establiran les condicions i com s’han de repartir les responsabilitats». L’objectiu és que el projecte es desenvolupi el 2019.

Un cost elevat

Álvarez tampoc ha desvetllat el pressupost destinat a la construcció d’aquest nou edifici, si va bé ha reconegut que serà «molt copiós». Ja a finals de l’any passat, el responsable de la cartera de Salut va dir que cal tenir un «espai amb murs de 10,5 metres de gruix» i parets emplomades que evitin que la radiació s’escapi. Avui dia, cap edifici d’Andorra compleix aquestes característiques. L’arribada d’aquesta unitat s’espera que aporti valor afegit al sistema sanitari andorrà, ja que els pacients malalts de càncer no hauran de marxar fora per seguir un tractament. Així i tot, la base poblacional per tenir una maquinària d’aquestes característiques ronda els 150.000 habitants, xifra molt superior a la que actualment té el país.