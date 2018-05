La Festa-Torneig Joan Petit recaptarà fons contra el càncer infantil

La 18a Festa Torneig Joan Petit Nens amb Càncer, se celebrarà el proper 19 de maig al poliesportiu d’Andorra. Es tracta d’una jornada solidària on uns 350 nens i nenes d’entre tres i sis anys jugaran a hoquei patins amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca i els avenços científics en la lluita contra el càncer. Tota la recaptació anirà al projecte d’investigació contra els tumors cerebrals de l’Hospital Vall d’Hebron i a l’edició d’un llibre de nutrició.



Aquesta festa arriba per primera vegada a Andorra en la seva majoria d’edat com un deute de l’hoquei andorrà amb el català, ja que segons va dir el president de la Federació andorrana de patinatge, Lluis Pallarès, el Principat sempre participa en les seves competicions i és a la llista d’equips de qualsevol que es realitzi. Respecte a l’organització, Pallarès va voler destacar que la «societat andorrana és plena d’activitats» i amb la festa de Joan Petit s’ha aconseguit un acte original al país, amb una gran causa al darrere. S’espera que hi participin fins a 2.000 persones