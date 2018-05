La República Dominicana obrirà un consolat al país

Fins a 11 ambaixadors van conèixer ahir el Palau Episcopal de la Seu d’Urgell, en l’acte de presentació i lliurament de les cartes credencials al copríncep d’Andorra i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. Segons informa l’ANA, el copríncep va ser acompanyat al llarg de tot el dia per la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i pel representant personal del copríncep a Andorra, Josep Maria Mauri. Un a un van anar presentant-se a Vives i van mantenir una primera reunió d’uns vint minuts de durada. Alguns dels ambaixadors presents van ser el de Corea del Sud, el dels Estats Units o el de la República Dominicana.



Aquest últim va voler aprofitar per informar que properament Andorra comptarà amb un consolat honorari del seu país. D’aquesta manera es podrà millorar l’atenció i servei als prop de 120 habitants de la República Dominicana que resideixen al Principat, i també millorarà la comunicació diplomàtica per «desenvolupar les nostres relacions en diversos camps»,va dir.