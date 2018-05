Fins a un 30% d’estalvi d’aigua i llum a l’Alt Urgell

L’aplicació del programa Pirinnowa’tt durant l’any 2017 a l’Alt Urgell ha permès un considerable estalvi en la factura de la llum i l’aigua, tant a ajuntaments com a empreses. Segons Ràdio Seu, aquesta reducció de costos ha estat d’entre un 10% i un 30%. Al llarg de l’any passat, quatre ajuntaments i el mateix Consell Comarcal es van adherir per primera vegada a aquest programa d’assessorament i assistència tècnica en gestió hídrica i energètica, un servei que es va continuar prestant als cinc ajuntaments que ja l’havien iniciat el 2016.



Pel que fa a les empreses, van ser un total de cinc les que van sol·licitar l’assessorament de gestió hídrica i energètica per part de Pirinnowa’tt, amb uns resultats molt significatius, ja que l’estalvi anual dels diversos subministres va oscil·lar entre el 20% i el 30%.



D’altra banda, en col·laboració amb Serveis Socials, cinc famílies de la comarca s’han acollit a auditories energètiques domèstiques a partir de les quals, des de Pirinnowa’tt, se’ls han proposat diverses mesures per tal que puguin reduir el consum i el cost dels subministraments hídrics i energètics.



Noves línies de treball

El projecte Pirinnowa’tt forma part de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i és liderat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. Actualment el projecte es continua desplegant amb dues línies de treball per a aquest any 2018: la d’innovació en l’ocupació i la d’innovació en el teixit productiu, amb accions com ara l’assessorament i el foment de la implementació d’energies renovables i el vehicle elèctric, tant a ens locals com a empreses.

Pirinnowa’tt va organitzar, a més, diverses accions per a la millora de l’eficiència hídrica i energètica, com un seminari de gestió de l’aigua o un estudi del seu estat.