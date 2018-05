La plataforma antiheliport creu que França dubta del projecte

Els integrants de la plataforma antiheliport van sortir de la reunió amb el cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, trobant a faltar la carta de la ministra de Transport de França en què s’informava que l’Agència d’Aviació Civil francesa es negava a fer l’informe que hauria de validar la ubicació de l’heliport a la zona de les Tresoles d’Encamp. Després de mesos esperant l’aval internacional, Torres va anunciar dijous, durant la sessió del Consell General, que l’Executiu francès s’havia fet enrera a última hora, a través d’una resposta enviada el 25 d’abril. L’escrit contestava un correu que el ministeri andorrà havia enviat el 23 de febrer.



«Ens han donat molta documentació, però la carta no. El ministre va convocar de pressa la reunió amb nosaltres per poder dir al Consell General que escolta la plataforma», va lamentar Alfons Miralles, un dels portaveus del grup de veïns contraris a l’emplaçament proposat pel Govern. Els motius es centren en el soroll i els riscos derivats de la proximitat de la infraestructura amb la central de FEDA.



«La carta és una contesta elegant i políticament correcta per dir que no ho veuen clar i no volen responsabilitats», assegura Miralles, que també va criticar que Torres parlés de «triple seguretat» referint-se a la validació que l’Aviació Civil farà un cop l’heliport estigui construït. «Si ara construïm l’heliport i els francesos no el validen, tindrem l’aerport de Castelló a les Tresoles, on no hi aterrarà cap nau?», es planteja.



L’última revisió de la instal·lació per part de l’agència gal·la es faria després de rebre l’aprovació d’un altre organisme estranger. Torres ja va avançar que encara s’està buscant una empresa externa francesa perquè faci l’estudi que l’Aviació Civil s’ha negat a fer.

Miralles també desconfia de la viabilitat econòmica de la inversió. «S’adjudicarà la construcció i després es donarà l’heliport en concessió. Si no és rentable, què tindrem? Un altre Castor?», va etzibar la cara visible del grup antiheliport. Durant la trobada, Martí va reiterar que es compromet a anul·lar el projecte si l’informe –que no sap quan el tindrà– mostra que pot posar en risc les persones properes a la infraestructura.

Marin evita posicionar-se

Ahir mateix, la plataforma va demanar una reunió amb la cònsol major d’Escaldes, Trini Marin. «Volem una posició clara», va demanar Miralles. Per la seva banda, la cònsol va deixar clar que es posicionarà un cop tingui més informació del projecte. «A part dels informes, vull més dades in situ, veure el recorregut de l’helicòpter, valorar el soroll que fa...», va comentar Marin després de la celebració del cos de circulació. «Vaig demanar a la plataforma que fessin confiança amb el Govern, però ells volen que digui que no», va afegir la cònsol. També va negar que hagi «donat l’esquena» a la plataforma, defensant-se de les declaracions que Rosa Gili, del PS, va fer dijous al Consell General.